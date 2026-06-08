Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в больнице на Пхукете

10 марта вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников сообщил об освобождении еще одной россиянки, которую похитили в районе границы Мьянмы и Таиланда. Женщина провела в плену несколько месяцев — у нее забрали паспорт и заставляли работать.