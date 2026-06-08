Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в больнице на Пхукете

Пропавшую на Пхукете 25-летнюю россиянку Шанти Боровских нашли живой. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в туристической полиции Таиланда.
По данным правоохранителей, девушка находится в одной из местных больниц. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
У россиянки выявлены легкие травмы, полученные при неустановленных обстоятельствах. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.
Ранее из мошеннического кол-центра в Мьянме удалось освободить другую россиянку. Девушка спустя пару месяцев смогла связаться со специалистами из посольства с просьбой оказать помощь в ее освобождении. На данный момент россиянка находится в местном депортационном центре.
10 марта вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников сообщил об освобождении еще одной россиянки, которую похитили в районе границы Мьянмы и Таиланда. Женщина провела в плену несколько месяцев — у нее забрали паспорт и заставляли работать.