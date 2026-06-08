Бывший топ-менеджер ростовского завода получил срок по делу о хищении 2,2 млрд рублей

Разработка дела началась после задержания в сентябре 2024 года сотрудника службы безопасности одной из энергетических компаний. По данным следствия, он пытался передать 20 млн рублей сотруднику управления ФСБ по Ростовской области за прекращение проверки ГПЗ-10. Позднее по делу были проведены масштабные следственные действия, а посредник при передаче взятки был осужден на 10,5 года лишения свободы.