Бывший топ-менеджер ростовского завода получил срок по делу о хищении 2,2 млрд рублей

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему генеральному директору подшипникового завода ГПЗ-10 Александру Дьяченко по делу о хищении 2,2 млрд рублей. Подсудимому назначено 3 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Во время рассмотрения дела Дьяченко полностью признал вину.
Ранее по этому же уголовному делу был осужден бывший начальник планово-экономического отдела предприятия Феликс Захарцов. Суд назначил ему 4 года 3 месяца колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Свою вину он также признал полностью.
По версии следствия, к преступной схеме были причастны собственники предприятия, должностные лица завода, бывший заместитель руководителя Росстандарта, а также начальник военного представительства Минобороны России. Следствие считает, что продукция по государственному оборонному заказу поставлялась по ценам, завышенным в 3−8 раз.
В рамках расследования правоохранители провели обыски у руководителей и собственников трех предприятий — ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону, ОК-Лоза в Сергиевом Посаде и ГПЗ-2 Тверь.
Разработка дела началась после задержания в сентябре 2024 года сотрудника службы безопасности одной из энергетических компаний. По данным следствия, он пытался передать 20 млн рублей сотруднику управления ФСБ по Ростовской области за прекращение проверки ГПЗ-10. Позднее по делу были проведены масштабные следственные действия, а посредник при передаче взятки был осужден на 10,5 года лишения свободы.
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