Тело утонувшего пенсионера достали из реки в Волгоградской области

Водолазы достали из реки Чир в Волгоградской области тело 73-летнего мужчины, который пропал после активного отдыха с друзьями. Изначально были опасения, что мужчина утонул, поэтому в ГКУ Служба спасения была направлена заявка о проведении поисково-спасательных работ.