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Стали известны подробности атаки ВСУ на Новороссийск

Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске возник из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске на перевалочном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА. Пострадавших нет. О подробностях атаки ВСУ на Новороссийски сообщили в канале оперативного штаба Краснодарского края в «Максе».

«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ, подтвердив свою террористическую сущность, атаковали перевалочный комплекс в Новороссийске. В результате падения обломков БПЛА возник пожар.

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