Экс-педагога техникума в Екатеринбурге оштрафовали за взятки от студентов

Например, в ноябре 2023 года Юрий Черкашин, зная о теме выпускной работы одного из студентов, а также о том, что его назначат научным руководителем, начал требовать с него деньги за действия, которые входят в его служебные полномочия. Для конспирации он использовал бизнес-аккаунт с женским именем «Елена Ургупс» в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По аналогичной схеме были совершены и другие преступления.