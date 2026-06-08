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Шансов на выживание не было: 17-летнего студента убили футбольные ворота

Подростка насмерть придавило футбольными воротами на Алтае.

Источник: Комсомольская правда

На Алтае 17-летнего студента насмерть придавило футбольными воротами. Трагедия произошла вечером 7 июня. Металлические ворота на юношу упали на спортивной площадке в поселке Тальменка. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Прибывшие медики только констатировали смерть, пишет «КП-Барнаул».

Погибшим оказался студент второго курса Тальменского технологического техникума Руслан. Он учился по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

«Эту трагическую новость мы услышали вечером сначала от мамы Руслана, потом появилась информация от МЧС», — рассказал директор техникума Юрий Одиноков.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По данным СК, предстоит установить все обстоятельства трагедии и дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечавших за безопасность спортивной площадки.

В техникуме Руслана вспоминают как хорошего и ответственного студента. Он участвовал в мероприятиях, занимался футболом и выступал в составе танцевального ансамбля. Похороны юноши назначены на 8 июня.

Напомним, в мае на Алтае уже происходил похожий инцидент. Тогда футбольные ворота придавили подростка на спортплощадке в поселке Санниково. По данным следствия, они не были закреплены. Пострадавший получил тяжелые травмы внутренних органов и оказался в реанимации. По факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности.

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