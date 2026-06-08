Уголовное дело возбудили после драки на парковке торгового центра в Балашихе

Полицейские возбудили уголовное дело после драки, которая произошла между несколькими мужчинами на парковке торгового центра на Горенском бульваре в Балашихе. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.