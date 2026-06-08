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Уголовное дело возбудили после драки на парковке торгового центра в Балашихе

Полицейские возбудили уголовное дело после драки, которая произошла между несколькими мужчинами на парковке торгового центра на Горенском бульваре в Балашихе. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские возбудили уголовное дело после драки, которая произошла между несколькими мужчинами на парковке торгового центра на Горенском бульваре в Балашихе. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Активных участников потасовки задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Силовики установят все обстоятельства инцидента.

Ранее драка со стрельбой произошла на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка в Одинцовском городском округе. Медицинская помощь потребовалась трем мужчинам. Полицейские задержали шестерых участников конфликта. По факту стрельбы возбудили уголовное дело. Ход расследования взяла под контроль прокуратура.