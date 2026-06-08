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В рое атаковавших Россию дронов ВСУ затесался «зрадник» — он упал на многоэтажку и не взорвался

В Белгороде украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, но не взорвался. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Источник: Life.ru

По его словам, боевая часть «дрона-зрадника» не сдетонировала. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. На место прибыли оперативные службы. Специалисты обследовали территорию и вывезли беспилотник.

Демидов отметил, что с раннего утра Белгород снова подвергается атакам со стороны ВСУ. Два человека пострадали в области в результате атак со стороны Украины. Среди пострадавших — ребёнок.

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