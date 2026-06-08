В Курской области выросло число пострадавших при налете дронов ВСУ

Ночная атака дронов на Курскую область привела к ранению мирного жителя в поселке Коренево. Удар пришелся по частному дому, у 64-летнего мужчины диагностированы осколочные ранения и переломы. Глава региона сообщил об оказании первой помощи и планах по доставке пострадавшего в областную больницу.