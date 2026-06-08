В Курской области выросло число пострадавших при налете дронов ВСУ

В Курской области в результате ночного налета беспилотников пострадал мирный житель. Удар пришелся по поселку Коренево. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По информации главы региона, украинский БПЛА атаковал частный жилой дом. В результате взрыва ранения получил 64-летний местный житель.
«Ранен местный житель. … Ему оказана первая медпомощь. В самое ближайшее время доставим его в Курск», — написал Александр Хинштейн.
У пострадавшего диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица, левой руки, живота, ног, а также грудной клетки с обеих сторон. Кроме того, врачи зафиксировали у мужчины перелом нескольких ребер и левой голени.
Ранее глава региона сообщал о трагедии в селе 1-е Панино, где в результате удара дрона погибли два механизатора. За прошедшие сутки в небе над Курской областью было уничтожено 163 украинских БПЛА.