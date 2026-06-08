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В Курской области выросло число пострадавших при налете дронов ВСУ

Ночная атака дронов на Курскую область привела к ранению мирного жителя в поселке Коренево. Удар пришелся по частному дому, у 64-летнего мужчины диагностированы осколочные ранения и переломы. Глава региона сообщил об оказании первой помощи и планах по доставке пострадавшего в областную больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Курской области в результате ночного налета беспилотников пострадал мирный житель. Удар пришелся по поселку Коренево. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По информации главы региона, украинский БПЛА атаковал частный жилой дом. В результате взрыва ранения получил 64-летний местный житель.

«Ранен местный житель. … Ему оказана первая медпомощь. В самое ближайшее время доставим его в Курск», — написал Александр Хинштейн.

У пострадавшего диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица, левой руки, живота, ног, а также грудной клетки с обеих сторон. Кроме того, врачи зафиксировали у мужчины перелом нескольких ребер и левой голени.

Ранее глава региона сообщал о трагедии в селе 1-е Панино, где в результате удара дрона погибли два механизатора. За прошедшие сутки в небе над Курской областью было уничтожено 163 украинских БПЛА.

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