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Дело о гибели ребёнка из-за брёвен прекратили в Арсеньеве за примирением сторон

Индивидуальный предприниматель возместил ущерб и извинился.

Источник: PrimaMedia.ru

Арсеньевский городской суд прекратил уголовное дело о гибели ребёнка в связи с примирением сторон, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«С учётом изложенных обстоятельств и личности виновного (не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести), суд пришёл к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения ходатайства потерпевшей, и прекратил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя за примирением сторон, и освободил его от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Расследование касалось индивидуального предпринимателя, обвинявшегося по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в марте 2026 года на земельном участке по ул. Вокзальной в Арсеньеве он организовал складирование пиленых брёвен без должного ограждения территории, предупреждающих знаков и мер, ограничивающих доступ посторонних.

Ребёнок погиб под упавшим бревном на неогороженном складе в Арсеньеве.

Следователи выясняют, кто допустил свободный доступ детей к опасной зоне складирования леса.

22 марта на складскую площадку проник 12-летний мальчик, который забрался на штабель лесоматериалов. В результате конструкция обрушилась — брёвна покатились и придавили ребёнка. Он погиб на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства мать погибшего подала ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Она подтвердила, что предприниматель возместил как материальный ущерб, так и моральный вред, принёс искренние извинения и восстановил с ней доверительные отношения. Претензий к нему у неё нет.

Напомним, Красноармейский районный суд Приморья вынес решение по гражданскому делу о компенсации морального вреда в связи с гибелью сотрудницы деревообрабатывающего предприятия.

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