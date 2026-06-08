Дело о гибели ребёнка из-за брёвен прекратили в Арсеньеве за примирением сторон

В ходе судебного разбирательства мать погибшего подала ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Она подтвердила, что предприниматель возместил как материальный ущерб, так и моральный вред, принёс искренние извинения и восстановил с ней доверительные отношения. Претензий к нему у неё нет.