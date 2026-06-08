Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который двигался в сторону Москвы. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву» — написал глава города.
Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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