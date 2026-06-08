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Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. С таким заявлением выступил глава города Сергей Собянин. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который двигался в сторону Москвы. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву» — написал глава города.

Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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