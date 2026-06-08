Жительница Перми перевела мошенникам 350 тысяч рублей

Схема мошенничества была следующей. Неизвестный позвонил 36-летней пермячке и назвался сотрудником оператора сотовой связи. Он сообщил, что срок действия соглашения женщины с компанией истекает, и его надо продлить. Для этого надо продиктовать цифры из поступившего уведомления. Женщина поверила и передала звонившему конфиденциальную информацию.