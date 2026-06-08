Жительница Перми перевела мошенникам 350 тысяч рублей

Жительница Перми отправила мошенникам 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Схема мошенничества была следующей. Неизвестный позвонил 36-летней пермячке и назвался сотрудником оператора сотовой связи. Он сообщил, что срок действия соглашения женщины с компанией истекает, и его надо продлить. Для этого надо продиктовать цифры из поступившего уведомления. Женщина поверила и передала звонившему конфиденциальную информацию.
«Вскоре пермячка получила сообщение о взломе аккаунта на портале “Госуслуги”. С ней связался якобы сотрудник Центробанка, убедил снять деньги с банковских счетов и перевести их на “безопасный счёт”», — уточнили в пресс-службе краевого главка МВД.
Пермячка сняла 350 тысяч рублей и перевела на счёт злоумышленников. Только позже она поняла, что была обманута. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности преступников.
Правоохранители напоминают, что сотрудники операторов сотовой связи не запрашивают коды подтверждений. Логинами, паролями, кодами доступа ни с кем делиться нельзя.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Перми дроппер обналичил 85 тысяч рублей с двух карт. Его задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.