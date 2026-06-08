Детсад в Перми выплатил штраф за ожоги стоп двухлетнего ребенка

Как рассказала «КП»-Пермь" знакомая мамы ребенка, нянечка поставила ребенка в ванну, включила воду и, не проверив ее температуру, отошла. Вода оказалась слишком горячей, девочка сказала, что ей больно, но нянечка не отреагировала вовремя. В итоге ребенок оказался в больнице с серьезными ожогами. ЧП произошло 19 февраля.