Охотоведы отловили медведя, напугавшего жителей пригорода Хабаровска

Сигнал о появлении медведя поступил в ЕДДС 7 июня. В этот день в социальных сетях начали распространяться видео, на кадрах которого хищник бродил по населенному пункту. На одном из них медведь заметил мужчину и бросился в его сторону. Прохожему удалось запрыгнуть на трубу.