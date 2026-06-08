Охотоведы отловили медведя, напугавшего жителей пригорода Хабаровска

Специалисты охотнадзора совместно с УМВД России по Хабаровскому краю отловили медведя, который разгуливал в селе Тополево в пригороде Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-службе управления охотничьего хозяйства региона.
Сигнал о появлении медведя поступил в ЕДДС 7 июня. В этот день в социальных сетях начали распространяться видео, на кадрах которого хищник бродил по населенному пункту. На одном из них медведь заметил мужчину и бросился в его сторону. Прохожему удалось запрыгнуть на трубу.
«Первоначально животное было замечено в окрестностях села Тополево, в дальнейшем ушел в направлении города Хабаровск», — отметили в управлении.
Спустя время специалисты установили местонахождение хищника и отловили его.