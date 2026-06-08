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Шесть лет тюрьмы грозит молодому человеку за организацию сим-бокса в Нижегородской области

Злоумышленником оказался 24-летний житель Владимира.

Завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в организации сим-бокса на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В ноябре 2025 года на территории Нижегородской области был задержан 24-летний житель города Владимира, который обеспечивал функционирование абонентского терминала пропуска трафика, предназначенного для переадресации звонков с подменой абонентских номеров.

В квартире мужчины правоохранители изъяли сим-бокс на 32 слайда, 4 сотовых телефона, ноутбук, 2 маршрутизатора, роутер и 510 сим-карт.

Уголовное передано в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двух нижегородских подростков обвиняют в организации работы сим-бокса.