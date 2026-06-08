Бастрыкин запросил разрешение на уголовное преследование судьи из-за ДТП

Ей вменяют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека. По данным Следкома, Макарова в январе прошлого года за рулем авто, в котором находилась ее мать и другие пассажиры, двигалась по дороге «Красноярск-Енисейск». Судья не учла интенсивность движения попутного транспорта, дорожные и погодные условия, в том числе, гололедицу. Она выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с иномаркой.