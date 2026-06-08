Дроны помогли найти мигрантов на полях Волгоградской области

По итогам этих мероприятий выявили двух иностранных граждан, которые незаконно находились на территории России. Их сразу же поместили в центр временного содержания. Кроме того, установили 28 мигрантов, которые работали без соответствующих разрешений. Еще 15 человек нарушили правила въезда — цель их визита не соответствовала той, что они указывали при пересечении границы.