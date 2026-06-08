Школьник с фиолетовым портфелем пропал без вести в Воронеже

14-летний Иван Масленников пропал без вести в Воронеже. Его местонахождение неизвестно с субботы, 6 июня. Ориентировку на поиск подростка опубликовали в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост — 170 см. У Ивана волосы каштанового цвета и серые глаза. Что было надето на подростке в день исчезновения — неизвестно. С собой у него был фиолетовый портфель.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».