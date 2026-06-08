В Минске 19-летняя девушка из-за доставки цветов разделась перед камерой

В Минске мошенники вынудили 19-летнюю девушку раздеться перед камерой, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Изначально минчанке позвонили и под предлогом доставки цветов заставили рассказать код из СМС. После этого перезвонил уже мнимый правоохранитель, обвинивший девушку в распространении секретной информации, который пригрозил наказанием за соучастие в терроризме.
Напуганную жертву вынудили «сотрудничать» и «задекларировать» сбережения. Для этого минчанка сфотографировала свои 100 рублей и составила два заявления якобы для Нацбанка и о запрете обработки личных данных. Потом аферисты сказали, что ей нужно купить в рассрочку iPhone последней модели. В магазине девушка оставила номер своей мамы, а когда той пришла СМС, соврала, что все это ошибка, и убедила женщину никуда не звонить.
После этого «прокола» куратор отменил задание с покупкой гаджета и убедил снять видеодоказательство о будто бы добровольном сотрудничестве. Жертва разделась перед камерой, чтобы якобы показать отсутствие на ее теле синяков.
В тоже время мошенники еще заверили минчанку, что счета ее взломаны и используются третьими лицами для финансирования запрещенных организаций. В итоге минчанка оформила две новые сим-карты, забрала под балконом чей-то сверток с деньгами и передала его другому курьеру. А еще через пару дней, как курьер, забрала у 8-летнего ребенка 11 тысяч рублей и попыталась через банкомат положить их на счет мошенников. Однако банкомат сломался, «зажевав» примерно 7000 рублей.
Тем временем родители ребенка обратились в милицию, и минчанку задержали. Оставшиеся 4000 рублей ее обязали вернуть владельцам.
В милиции обратили внимание на то, что все время мошенники были на связи с потерпевшей, запретив ей отключать телефон даже ночью.
— Проверка продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы, — прокомментировали в ГУВД.
К слову, так же попалась и другая 19-летняя минчанка, которая разделась на онлайн-кастинге в рекламу и попала в неприятности.
А 17-летняя брестчанка «анатомически отсканировала» тело смартфоном с одеждой и без по требованию «почты» и попала в кошмарную ситуацию.