В Минске 19-летняя девушка из-за доставки цветов разделась перед камерой

В тоже время мошенники еще заверили минчанку, что счета ее взломаны и используются третьими лицами для финансирования запрещенных организаций. В итоге минчанка оформила две новые сим-карты, забрала под балконом чей-то сверток с деньгами и передала его другому курьеру. А еще через пару дней, как курьер, забрала у 8-летнего ребенка 11 тысяч рублей и попыталась через банкомат положить их на счет мошенников. Однако банкомат сломался, «зажевав» примерно 7000 рублей.