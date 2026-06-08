Разгул стихии: спасатели устраняют последствия непогоды в Беларуси

Прошедшие сутки выдались непростыми для белорусских спасателей. Так, из-за прохождения грозы, сильного ливня и шквалистого ветра с порывами 15−20 метров в секунду в Гомельской области зафиксированы три случая падения деревьев.
Спасатели их распилили и убрали.
Такие же работы велись и в Чашникском районе в Витебской области.
«Сегодня утром в Минской области трижды подразделения МЧС оказывали помощь в откачке воды из подтопленных подворий жилых домов в Солигорске и Слуцке», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Витебске около жилого дома по улице Шрадера подмыло грунт.
Как уточнили в спасательном ведомстве, пострадавших в результате непогоды нет.
Грозы с сильными дождями ожидаются во многих районах Беларуси и в понедельник.
Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.