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Разгул стихии: спасатели устраняют последствия непогоды в Беларуси

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Белорусские спасатели убрали поваленные непогодой деревья, откачивали воду с подворий, сообщили в пресс-службе МЧС.

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Источник: Sputnik.by

Прошедшие сутки выдались непростыми для белорусских спасателей. Так, из-за прохождения грозы, сильного ливня и шквалистого ветра с порывами 15−20 метров в секунду в Гомельской области зафиксированы три случая падения деревьев.

Спасатели их распилили и убрали.

Такие же работы велись и в Чашникском районе в Витебской области.

«Сегодня утром в Минской области трижды подразделения МЧС оказывали помощь в откачке воды из подтопленных подворий жилых домов в Солигорске и Слуцке», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Витебске около жилого дома по улице Шрадера подмыло грунт.

Как уточнили в спасательном ведомстве, пострадавших в результате непогоды нет.

Грозы с сильными дождями ожидаются во многих районах Беларуси и в понедельник.

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

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