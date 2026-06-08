Поверив в легкий заработок, житель Самарской области потерял почти 600 тысяч рублей за 10 дней. Мужчине позвонил неизвестный и назвался финансовым экспертом. Под предлогом уникальной возможности заработать крупную сумму он уговорил самарца переводить деньги через мобильное приложение. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
«Прекратите общение с подозрительным собеседником, заблокируйте номер и ни в коем случае не переводите деньги. Если перевод уже совершен, немедленно свяжитесь с банком — попросите заблокировать операцию или карту. Чем быстрее это сделать, тем выше шанс вернуть средства. Также обратитесь в полицию», — напомнили в ведомстве.
На протяжении десяти дней мошенник звонил пострадавшему. Когда лжеэксперт узнал, что мужчина отдал последние деньги, то написал ему ироничное сообщение и прекратил общение. Только тогда самарец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.