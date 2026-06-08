Житель Самарской области потерял почти 600 тысяч рублей

«Прекратите общение с подозрительным собеседником, заблокируйте номер и ни в коем случае не переводите деньги. Если перевод уже совершен, немедленно свяжитесь с банком — попросите заблокировать операцию или карту. Чем быстрее это сделать, тем выше шанс вернуть средства. Также обратитесь в полицию», — напомнили в ведомстве.