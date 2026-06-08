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В Воронеже сгорели семь сараев на улице Машиностроителей

12 пожарных тушили бесхозные сараи в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

Утром 8 июня квартал на улице Машиностроителей в Воронеже заволокло дымом. Местные жители срочно позвонили спасателям.

К приезду пожарных огонь охватил несколько заброшенных сараев в районе дома № 72а. По данным ГУ МЧС региона, огонь уничтожил семь построек площадью 5×2м.

К ликвидации пожара привлекались три отделения в составе 12 человек и три автомобиля. Очаг ликвидировали в 08:35. По оперативным данным, обошлось без пострадавших.

Причина пожара выясняется.

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