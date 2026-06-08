Пропавший под Петербургом музыкант Евгений Сокун найден мертвым

В начале июня 63-летний Евгений Сокун отправился на рыбалку вместе с 61-летней женщиной — оба пропали без вести. Впоследствии на берегу водоема были найдены машина и перевернутая лодка.
Добровольцы и водолазы, которые прибыли на место исчезновения, нашли тела пропавших утром 6 июня. По предварительным данным, криминала здесь нет: музыкант и его спутница утонули.
Погибший Евгений Сокун оказался клавишником кавер-группы «Ностальгия». Помимо концертной деятельности, мужчина занимался репетиторством и давал уроки по музыке, игре на гитаре и фортепиано.
Евгений Сокун в 1989 году окончил Петрозаводское государственное музыкальное училище имени К. Э. Раутио. Он был не только артистом и преподавателем, но и дирижером эстрадного оркестра.