Суд продлил блогеру Ульянову содержание в СИЗО до конца осени

Остается в волгоградском СИЗО и другой блогер — Михаил Серенко, задержанный силовиками в июле 2025-го. Он обвиняется в целой серии уголовных преступлений — от клеветы в отношении жителей Волгограда и Волгоградской области до реабилитации нацизма и сексуальных домогательств. По данным ИА «Высота 102» расследование уголовного дела в отношении Серенко близится к завершению. Судебный процесс по делу Серенко, вероятнее всего, будет также рассматриваться Центральным районным судом Волгограда.