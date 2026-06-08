Экс-главу красноярского СК Напалкова заподозрили в махинациях

Игорь Напалков, напомним, является уроженцем села Тормосин Чернышковского района Волгоградской области. С 1990 года работал в органах прокуратуры, пройдя путь от помощника до межрайонного прокурора в Волгоградской области. После был назначен начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Волгоградской области, откуда перешел на должность первого заместителя прокурора республики Калмыкия, а позже возглавил следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по республике Калмыкия.