Спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из Крабового ущелья в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как выяснилось, 64-летняя женщина поскользнулась на экотропе «Крабовое ущелье». Сочинка упала и травмировала спину, из-за чего идти самостоятельно не могла.
Обнаружив пострадавшую женщину, спасатели на носилках эвакуировали ее из леса. Пострадавшую передали врачам скорой помощи.
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