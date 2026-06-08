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Спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из Крабового ущелья в Сочи

Жительница Сочи повредила спину при падении в ущелье.

Источник: ЮРПСО МЧС России

Спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из Крабового ущелья в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как выяснилось, 64-летняя женщина поскользнулась на экотропе «Крабовое ущелье». Сочинка упала и травмировала спину, из-за чего идти самостоятельно не могла.

Обнаружив пострадавшую женщину, спасатели на носилках эвакуировали ее из леса. Пострадавшую передали врачам скорой помощи.

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