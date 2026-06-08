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В аэропорту Самары задержали более 170 партий фруктов и саженцев

В Самару пассажиры из Таджикистана, Узбекистана и Грузии везли растения с нарушениями.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Самары не пропустили 174 партии растительной продукции за май 2026 года. Пассажиры везли их в ручной клади с нарушением карантинных фитосанитарных мер. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска через госграницу в международном аэропорту предотвращены попытки ввоза 174 партий растительной продукции. Инспекторы обнаружили в ручной клади семена, свежие и сушеные фрукты, орехи, зелень, крупы, специи, чай, а также овощную рассаду и саженцы», — рассказали в ведомстве.

Действуют временные ограничения на ввоз такой продукции из Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Общий вес изъятых продуктов превысил 460 килограммов. Саженцев и рассады насчитали 167 штук. С начала года в аэропорту Самары выявили почти 1,3 тысячи нарушений. Общий вес не пропущенной продукции составил более трех тонн.