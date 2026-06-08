В аэропорту Самары задержали более 170 партий фруктов и саженцев

Действуют временные ограничения на ввоз такой продукции из Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Общий вес изъятых продуктов превысил 460 килограммов. Саженцев и рассады насчитали 167 штук. С начала года в аэропорту Самары выявили почти 1,3 тысячи нарушений. Общий вес не пропущенной продукции составил более трех тонн.