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В Молдавии взорвался украинский дрон: реакция МИД страны

В Оргеевском районе Молдовы зафиксирован взрыв беспилотника. МИД страны заявил об ответственности России за инцидент, независимо от происхождения аппарата. На обломках БПЛА обнаружена маркировка на украинском языке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Денисов/ТАСС

В Оргеевском районе Молдавии в ночь на понедельник произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. Как сообщает молдавский портал point.md, инцидент случился за пределами населенного пункта Лопатна, о чем около полуночи в полицию заявил местный житель.

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что, независимо от происхождения взорвавшегося аппарата, ответственность за произошедшее несет Москва. В ведомстве сейчас проводят консультации с киевскими коллегами для выяснения всех деталей.

РИА Новости со ссылкой на публикации в региональных СМИ сообщает, что принадлежность упавшего БПЛА удалось определить по характерным деталям. На обнаруженных обломках дрона уцелела предупреждающая маркировка на украинском языке: «обережно гвинт рухома часть».

Ранее сообщалось, что в Латвии истребителями НАТО был сбит беспилотник.

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