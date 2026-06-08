В Молдавии взорвался украинский дрон: реакция МИД страны

В Оргеевском районе Молдавии в ночь на понедельник произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. Как сообщает молдавский портал point.md, инцидент случился за пределами населенного пункта Лопатна, о чем около полуночи в полицию заявил местный житель.
Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что, независимо от происхождения взорвавшегося аппарата, ответственность за произошедшее несет Москва. В ведомстве сейчас проводят консультации с киевскими коллегами для выяснения всех деталей.
РИА Новости со ссылкой на публикации в региональных СМИ сообщает, что принадлежность упавшего БПЛА удалось определить по характерным деталям. На обнаруженных обломках дрона уцелела предупреждающая маркировка на украинском языке: «обережно гвинт рухома часть».
Ранее сообщалось, что в Латвии истребителями НАТО был сбит беспилотник.