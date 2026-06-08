Экс-замминистра свердловского ЖКХ не смог обжаловать приговор

С декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын получил от производителя светотехнического оборудования 1,9 миллиона рублей. Это была часть взятки, общая сумма которой составила 4 миллиона рублей. Мякишев же в этой схеме выступил посредником — он передавал деньги за заключение контрактов на поставку электрооборудования. За это он получил оставшиеся 2 миллиона рублей.