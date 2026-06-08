Под Волгоградом к 11 годам «строгача» осужден задержанный с кокаином калининградец

Согласно материалам дела, мужчина приобрел наркотик за наличные в Таллине, после чего пересек границу РФ и направился в Волгоград, где планировал передать часть кокаина своим знакомым. Его задержали на стационарном посту ДПС «Городищенский» в рейсовом автобусе «Москва-Волжский», который был остановлен для проверки.