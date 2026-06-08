В Москве задержали шестерых серийных угонщиков автомобилей

«С июня по октябрь минувшего года задокументировано пять эпизодов краж с ущербом свыше 20 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. У них обнаружены две похищенные иномарки, радиоэлектронные устройства для блокировки сигналов сотовой связи, ключи от машин различных марок и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также изъят автомобиль, на котором фигуранты передвигались для совершения краж», — добавила Волк.