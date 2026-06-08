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В Москве задержали шестерых серийных угонщиков автомобилей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Серийные угонщики автомобилей задержаны сотрудниками полиции в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из столичной полиции задержали шестерых участников организованной группы, четверо из которых ранее судимы. Им предъявлено обвинение в серии краж дорогостоящих иномарок», — сказала она.

По ее словам, злоумышленники искали во дворах кроссоверы корейских и японских производителей. С помощью специальных устройств они блокировали сигнализацию, проникали в машину, запускали двигатель и уезжали. Затем машину перегоняли в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. В дальнейшем транспортные средства продавали или разбирали на запчасти.

«С июня по октябрь минувшего года задокументировано пять эпизодов краж с ущербом свыше 20 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. У них обнаружены две похищенные иномарки, радиоэлектронные устройства для блокировки сигналов сотовой связи, ключи от машин различных марок и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также изъят автомобиль, на котором фигуранты передвигались для совершения краж», — добавила Волк.

Она отметила, что ГСУ ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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