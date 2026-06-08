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Выйдет стариком: назван срок за привезенный из Эстонии в Волгоград наркотик

Уроженец Калининграда купил за границей почти 15 граммов кокаина и вез его знакомым автобусом из Москвы в Волжский.

Уроженцу Калининградской области вынес приговор суд Городищенского района Волгоградской области. Мужчину признали виновным в незаконном обороте наркотиков.

Подозрительного гражданина полицейские обнаружили среди пассажиров автобуса, следующего из Москвы в Волжский. Его остановили на посту ДПС «Городищенский» для проверки документов.

«В ходе осмотра в кармане рюкзака мужчины был обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета весом 14,82 грамма. Согласно заключению эксперта, его содержимое оказалось кокаином. Задержанный купил его в столице Эстонии Таллине, пересек с ним границу России, перепрятал наркотик и направился в Волгоград, где планировал передать часть знакомым», — сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.

За незаконный оборот наркотиков и контрабанду 55-летнего фигуранта приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Но он еще может обжаловать приговор.

Ранее волгоградка поделилась, как ее шаг за шагом обрабатывали мошенники.

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