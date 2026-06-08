Выйдет стариком: назван срок за привезенный из Эстонии в Волгоград наркотик

«В ходе осмотра в кармане рюкзака мужчины был обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета весом 14,82 грамма. Согласно заключению эксперта, его содержимое оказалось кокаином. Задержанный купил его в столице Эстонии Таллине, пересек с ним границу России, перепрятал наркотик и направился в Волгоград, где планировал передать часть знакомым», — сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.