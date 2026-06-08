В Архангельской области аварийно сел частный вертолет

В Приморском районе Архангельской области совершил вынужденную посадку частный вертолет. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, сигнал о происшествии в районе деревни Верхнее Рыболово поступил в дежурную смену в 16:18. На борту находились три человека, никто из них не пострадал. Пилот сумел посадить машину в режиме авторотации. На место происшествия выезжали медики скорой помощи и специалисты Арктического комплексного аварийно-спасательного центра.