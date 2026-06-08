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В Архангельской области аварийно сел частный вертолет

В Приморском районе Архангельской области частный вертолет совершил вынужденную посадку. На борту находились три человека, пострадавших нет. Предварительной причиной инцидента названа неисправность двигателя.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Приморском районе Архангельской области совершил вынужденную посадку частный вертолет. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, сигнал о происшествии в районе деревни Верхнее Рыболово поступил в дежурную смену в 16:18. На борту находились три человека, никто из них не пострадал. Пилот сумел посадить машину в режиме авторотации. На место происшествия выезжали медики скорой помощи и специалисты Арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, предварительной причиной авиапроисшествия является техническая неисправность двигателя. В настоящее время сотрудники СК проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося.

Собственную проверку организовала и Северо-Западная транспортная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства намерены дать оценку исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.