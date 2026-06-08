Приморца подозревают в неуплате 216 миллионов рублей таможенных платежей

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против бизнесмена, который, по версии следствия, уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 216 миллионов рублей при экспорте кукурузы. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
По данным Дальневосточного таможенного управления, директор местной компании подал шесть деклараций с ложными сведениями на Владивостокский таможенный пост. Мужчина исказил данные о производителе, местах хранения товара и заявил о партиях, которых не существовало.
Это позволило ему применить нулевую ставку вывозной пошлины. Дело заведено по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ. Подозреваемый признал вину, расследование продолжается.