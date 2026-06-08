В Самаре задержали 20-летнего парня за нелегальный узел связи

Самарец постоянно менял местоположение узлов связи. Он брал в аренду квартиры в разных районах города. Оборудование ему присылали анонимные кураторы через курьерскую службу. Полицейские задержали молодого человека в одной из арендованных квартир. На месте изъяли сим-бокс, два сотовых телефона, Wi-Fi-роутер, сим-карты и флеш-накопитель.