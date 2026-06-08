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В Самаре задержали 20-летнего парня за нелегальный узел связи

Самарец обслуживал сим-боксы, через которые мошенники звонили жертвам.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре полицейские задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в организации нелегального узла связи. Молодой человек обслуживал сим-боксы, через которые телефонные мошенники дистанционно звонили своим жертвам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий задержали 20-летнего безработного, ранее не судимого жителя Самары. Он обеспечивал функционирование абонентского терминала пропуска трафика в интересах аферистов. Противоправной деятельностью молодой человек занимался на протяжении нескольких месяцев», — рассказали в ведомстве.

Самарец постоянно менял местоположение узлов связи. Он брал в аренду квартиры в разных районах города. Оборудование ему присылали анонимные кураторы через курьерскую службу. Полицейские задержали молодого человека в одной из арендованных квартир. На месте изъяли сим-бокс, два сотовых телефона, Wi-Fi-роутер, сим-карты и флеш-накопитель.

На парня завели уголовное дело по статье о неправомерном использовании средств связи. Следователи устанавливают все обстоятельства и ищут организаторов нелегального узла связи.