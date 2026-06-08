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В Челябинске задержали 19‑летнего курьера мошенников из Ростовской области

Он успел похитить около пяти миллионов рублей у трех жительниц города.

Источник: 1obl.ru

В полицию Челябинска обратилась местная жительница. Ей позвонили неизвестные, заявили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и несколько дней убеждали «задекларировать» сбережения и передать курьеру, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Оперативники узнали о «сделке» и подготовили муляж денег. В момент передачи они задержали 19-летнего жителя Ростовской области, который приехал в Челябинск 18 мая. Предложение о подработке он нашел в интернете.

Полицейские установили, что жертвами задержанного стали еще двое челябинцев. Общая сумма похищенного — около пяти миллионов рублей. На молодого человека завели уголовные дела, он водворен в изолятор временного содержания.