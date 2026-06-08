«Отжигают в Астане»: нападавшие на жителей Алматы подростки снова напугали казахстанцев

Казахстанцы в Сети обсуждают видео, на кадрах которого, предположительно, видно нападавших на жителей Алматы подростков.
Предыстория. В начале апреля видео с девочками-подростками, которые нападали на прохожих, появилось в Сети. Инцидент произошел в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев. Отмечалось, что несовершеннолетние отобрали чужие вещи, кидали камни и били людей. Позже полиция установила подростков и доставила их в территориальные подразделения. Оказалось, что они являются гражданами Таджикистана. Все были помещены в Центр адаптации несовершеннолетних. Их законных представителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
4 апреля в полиции отчитались, что нападавших в Алматы на прохожих подростков выдворили из страны.
Новый поворот. Однако в аккаунте пользователя Аlmatinec_live в Threads опубликовали видео с информацией о том, что жители Астаны якобы заметили тех самых подростков в автобусах столицы. «Помните тех девочек, которых “депортировали”? Местные жители пишут, что сейчас они отжигают в Астане. Это они или нет?» — сказано в посте.
На публикацию отреагировали в Департаменте полиции Алматы. Там заявили, что по данной видеозаписи была проведена проверка, в ходе которой установлено, что это старое видео. «По решению суда, данные граждане были депортированы. Вместе с тем отмечаем, что подобные факты находятся на постоянном контроле полиции. Работа по их предупреждению и пресечению ведётся на регулярной основе. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и своевременно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы», — заявили в ДП.