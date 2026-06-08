«Отжигают в Астане»: нападавшие на жителей Алматы подростки снова напугали казахстанцев

На публикацию отреагировали в Департаменте полиции Алматы. Там заявили, что по данной видеозаписи была проведена проверка, в ходе которой установлено, что это старое видео. «По решению суда, данные граждане были депортированы. Вместе с тем отмечаем, что подобные факты находятся на постоянном контроле полиции. Работа по их предупреждению и пресечению ведётся на регулярной основе. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и своевременно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы», — заявили в ДП.