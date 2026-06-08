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В Витебской области милиция поймала пенсионера с очень странным пистолетом на резинках и проволоке

Под Витебском пенсионер попался со странным пистолетом на резинках и проволоке.

Источник: Комсомольская правда

Под Витебском пенсионер попался со странным пистолетом на резинках и проволоке. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

В Витебске сотрудники уголовного розыска при проведении оперативных мероприятия в доме мужчины 1953 года нашли два подозрительных предмета, которые внешне напоминали пистолеты. У них имелись признаки самодельного изготовления.

«При осмотре первого предмета судебные эксперты обнаружили поразительный образец кустарного творчества», — сообщили в ведомстве.

Как выяснили эксперты, предмет являлся самодельным гладкоствольным пистолетом. Он был собран из металлической трубки (ствола) и деревянной рукояти. Ствол фиксировался к деревянной ложе при помощи проволоки и канцелярской резинки.

В Витебской области пенсионер попался со странным пистолетом на резинках и проволоке. Фото: sudexpert.gov.by.

«В этом изобретении отсутствовали привычные механизмы: не было ни спускового крючка, ни курка. По своей сути, оно представляло собой так называемый дульнозарядный “самопал”, — пояснили в ГКСЭ.

Самодельный пистолет, как выяснили специалисты, является огнестрельным оружием.

Второй предмет, изъятый сотрудниками милиции, оказался заводским устройством аэрозольного распыления модели «Удар-М2». Он был изготовлен заводским способом и не относится к категории огнестрельного оружия.

В отношении пенсионера было заведено уголовное дело по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание до 7 лет лишения свободы.

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