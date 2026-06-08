Машину москвички сожгли после отказа в требовании от экс-возлюбленного

В полицию обратились очевидцы, которые увидели горящий автомобиль на Гостиничной улице. Подозреваемого установили в тот же день. Выяснилось, что после расставания с девушкой он потребовал продать купленную совместно машину, однако та отказалась и продолжала на ней ездить. Автомобиль был оформлен на нее.