Машину москвички сожгли после отказа в требовании от экс-возлюбленного

В полицию обратились очевидцы, которые увидели горящий автомобиль на Гостиничной улице. Подозреваемого установили в тот же день. Выяснилось, что после расставания с девушкой он потребовал продать купленную совместно машину, однако та отказалась и продолжала на ней ездить. Автомобиль был оформлен на нее.
Тогда мужчина ночью облил заднее колесо машины горючей жидкостью и поджег. Огонь повредил и стоящий рядом автомобиль. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
Ранее сообщалось, что работница автопроката в Подмосковье похитила 200 машин.