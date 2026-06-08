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Машину москвички сожгли после отказа в требовании от экс-возлюбленного

В Москве задержали 44-летнего жителя за сожжение машины бывшей возлюбленной из мести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратились очевидцы, которые увидели горящий автомобиль на Гостиничной улице. Подозреваемого установили в тот же день. Выяснилось, что после расставания с девушкой он потребовал продать купленную совместно машину, однако та отказалась и продолжала на ней ездить. Автомобиль был оформлен на нее.

Тогда мужчина ночью облил заднее колесо машины горючей жидкостью и поджег. Огонь повредил и стоящий рядом автомобиль. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее сообщалось, что работница автопроката в Подмосковье похитила 200 машин.