Судья красноярского суда стала виновницей ДТП, в котором погибла её мать

В дневное время суток Юлия Макарова не учла интенсивность движения, а также сложные дорожные и погодные условия. Стоит отметить, что на трассе был гололёд. Нарушив ПДД, она выехала на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с иномаркой.