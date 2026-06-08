Судья красноярского суда стала виновницей ДТП, в котором погибла её мать

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Красноярского краевого суда Юлии Макаровой.
Уголовное дело по факту аварии расследуется ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным следствия, в январе 2025 года судья, управляя технически исправным легковым автомобилем, двигалась по трассе «Красноярск — Енисейск» вместе со своей матерью и другими пассажирами.
В дневное время суток Юлия Макарова не учла интенсивность движения, а также сложные дорожные и погодные условия. Стоит отметить, что на трассе был гололёд. Нарушив ПДД, она выехала на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с иномаркой.
Последствия аварии оказались трагическими: мать судьи скончалась на месте, а водителю второго автомобиля был причинён тяжкий вред здоровью. В отношении Макаровой расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».