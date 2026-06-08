В Калининграде поймали двух зацеперов, которые катались на вагонах грузового поезда. Школьникам по 14 лет, сообщили в пресс-службе калининградской транспортной полиции.
Ребенка-нарушителя заметили на станции Дзержинское-Новое. Удалось выяснить, что в период с 26 по 31 мая он с товарищем экстремально катались на маршруте «Калининград-Пассажирский — Луговое-Новое». Дети ехали, ухватившись за сцепку кабины машиниста и все происходящее с ними снимали на видео. Затем ролик разместили в тематической группе в мессенджере.
Школьников доставили в отделение, туда же вызвали родителей, которым придется заплатить штраф.
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