В Калининграде поймали двух зацеперов, которые катались на вагонах грузового поезда

Ребенка-нарушителя заметили на станции Дзержинское-Новое. Удалось выяснить, что в период с 26 по 31 мая он с товарищем экстремально катались на маршруте «Калининград-Пассажирский — Луговое-Новое». Дети ехали, ухватившись за сцепку кабины машиниста и все происходящее с ними снимали на видео. Затем ролик разместили в тематической группе в мессенджере.