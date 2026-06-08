В Краснодаре по коррупционному делу осуждена и.о. начальника отделения хосписа

По итогам рассмотрения дела Наталье Дорошенковой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 1,5 млн руб. и запрета на занятие медицинской деятельностью сроком на семь лет. Также суд постановил взыскать в доход государства 1,43 млн руб. в качестве конфискации денежных средств, полученных преступным путем.