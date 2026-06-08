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Под Симферополем мужчина хранил три килограмма наркотиков: его могут посадить на 10 лет

В Симферопольском районе Крыма мужчина хранил около трех килограммов наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Симферопольском районе задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Дома у мужчины нашли высушенные растения и вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Кроме того, полицейские обнаружили самодельное приспособление для употребления наркотиков.

Была проведена экспертиза. Выяснилось, что более двух килограммов растений содержат наркотики. 773 грамма изъятого вещества оказались марихуаной. Подозреваемый рассказал, что заказал семена конопли в сети.

«Затем он оборудовал одну из комнат своего дома под мини-оранжерею, установив необходимое оборудование для поддержания оптимального микроклимата и ухаживал за растениями», — рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что далее мужчина оборвал части растений и стал их высушивать. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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