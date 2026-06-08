31 человек пострадал в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

В Угличском округе Ярославской области экскурсионный автобус Yutong с туристами из Москвы опрокинулся в кювет. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратился 31 человек, 12 из них госпитализированы, трое доставлены в больницы Ярославля.