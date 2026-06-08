31 человек пострадал в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

В Угличском округе Ярославской области после опрокидывания экскурсионного автобуса за медицинской помощью обратился 31 человек. Двенадцать из них остаются в больницах. Подробности ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«В результате ДТП с экскурсионным автобусом за медицинской помощью обратился 31 пострадавший, 12 из них потребовалась госпитализация. Трое пострадавших были транспортированы в больницы Ярославля, двое из них в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет», — рассказали в ведомстве.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что авария произошла 7 июня в 15:25 мск в районе деревни Сверчково на 3-м километре автодороги «Углич — Воскресенское». В салоне опрокинувшегося экскурсионного автобуса Yutong находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. Автобус перевозил группу туристов из Москвы.
По предварительной информации Госавтоинспекции Ярославской области, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Автобус был новым и использовался московской компанией для перевозок.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).