В Волгограде товаровед супермаркета заработал на лжевозвратах 66 тысяч и срок

В Волгограде завели уголовное дело на товароведа супермаркета, который оформлял фиктивные чеки на возврат товара, а деньги присваивал себе. Так 22-летний продавец из Тракторозаводского района заработал 66 тысяч и уголовный срок. За присвоение и растрату ему грозит до 2 лет колонии, сообщили в региональном главке МВД России.