Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде товаровед супермаркета заработал на лжевозвратах 66 тысяч и срок

Волгоградец составлял фиктивные чеки на возврат товара, а деньги присваивал.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде завели уголовное дело на товароведа супермаркета, который оформлял фиктивные чеки на возврат товара, а деньги присваивал себе. Так 22-летний продавец из Тракторозаводского района заработал 66 тысяч и уголовный срок. За присвоение и растрату ему грозит до 2 лет колонии, сообщили в региональном главке МВД России.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности сетевого магазина после того, как ревизия обнаружила недостачу продуктов. Правоохранители выяснили, что с января по март 2026 года 22-летний продавец-товаровед мухлевал с покупками за наличный расчет, составляя фиктивные чеки на возврат товара. Подозреваемый свою вину признал.