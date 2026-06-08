Нетрезвый экс-глава Тарусы сбил пешехода

В центре Тарусы произошло ДТП, в котором пострадала местная жительница. За рулем автомобиля находился бывший глава города Сергей Манаков. Об этом сообщил глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев на своей странице во «ВКонтакте».
Авария случилась вечером на улице Ленина. По данным чиновника, наезд на пешехода произошел около 20 часов. «Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С. А., в котором пострадала женщина», — говорится в сообщении.
Пострадавшую экстренно госпитализировали в Калужскую областную клиническую больницу. Как уточнил Голубев, в момент происшествия депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.