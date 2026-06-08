Нетрезвый экс-глава Тарусы сбил пешехода

Авария случилась вечером на улице Ленина. По данным чиновника, наезд на пешехода произошел около 20 часов. «Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С. А., в котором пострадала женщина», — говорится в сообщении.