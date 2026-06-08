Студентка отвезла мошенникам из Уфы в Прикамье 3,5 млн рублей

Затем мошенники обвинили девушку в соучастии терроризму, пригрозили уголовной ответственностью и отчислением из вуза. От неё потребовали вылететь в Уфу и обыскать квартиру родителей в поисках денег, якобы связанных с террористом. Найденную валюту в размере 3 млн рублей сказали отдать на экспертизу. Для этого студентка приехала из Уфы в Пермский край, где и отдала деньги неизвестной.