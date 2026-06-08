Студентка отвезла мошенникам из Уфы в Прикамье 3,5 млн рублей

Студентка передала мошенникам 3,5 млн рублей, сообщает Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан.
В мае 2026 год года неизвестный позвонил 23-летней студентке от имени службы доставки и выспросил личные данные. Вскоре девушка получила СМС с подтверждением регистрации и телефоном «поддержки». Студентка позвонила по фальшивому номеру, и в ходе разговора мошенники убедили её поменять пароль от аккаунта на «Госуслугах», включив демонстрацию экрана.
Затем мошенники обвинили девушку в соучастии терроризму, пригрозили уголовной ответственностью и отчислением из вуза. От неё потребовали вылететь в Уфу и обыскать квартиру родителей в поисках денег, якобы связанных с террористом. Найденную валюту в размере 3 млн рублей сказали отдать на экспертизу. Для этого студентка приехала из Уфы в Пермский край, где и отдала деньги неизвестной.
«На следующий день мошенники убедили уфимку обменять иностранную валюту и перевести полученные средства на указанные счета. Девушка перевела ещё 400 тысяч рублей», — сообщают в Министерстве внутренних дел по Республике Башкортостан.
Получив деньги, мошенники заблокировали уфимку в мессенджере. Только тогда она рассказала родителям о происшедшем. Заявление о мошенничестве в полицию подала 47-летняя мама студентки. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители напоминают, что силовые структуры не решает оперативные вопросы по видеосвязи и в мессенджерах.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что жительница Перми перевела мошенникам 350 тысяч рублей. Также в Перми сотрудниками краевого УЭБиПК ГУ МВД РФ был задержан дроппер, обналичивший 85 тысяч рублей с двух карт.