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Более 1,1 тысячи краснодарцев отключат от газа из-за отказа от техобслуживания

В Краснодаре 1148 владельцев частных домов и квартир отказались от обязательного техобслуживания газового оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Более 1,1 тысячи краснодарцев могут отключить от газа из-за отказа от техобслуживания. Об этом сообщает «Краснодаргоргаз».

С начала года свыше 1148 владельцев частных домов и квартир отказались проводить техническое обслуживание. Специалисты проверяют газовое оборудование ежегодно и в обязательном порядке.

Если собственники жилья отказываются от техобслуживания, их обязаны отключить от газа. Это предусмотрено Постановлением Правительства № 410. Каждый недопуск оформляется документально — составляется акт.

Чаще всего провести техобслуживание отказываются те абоненты, которые знают о нарушениях. В основном они скрывают устаревшее или сломанное оборудование, незаконный перенос приборов, перепланировку помещений и застроенные вентканалы.