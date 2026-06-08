Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о хищении на реставрации ОКН в Арзамасе направлено в суд

Материалы дела переданы в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для дальнейшего рассмотрения.

Расследование дела о мошенничестве при реставрации объекта культурного наследия завершено. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным следствия, 44‑летний руководитель ООО, пользуясь служебным положением, в период с февраля по ноябрь 2024 года обманным путём присвоил свыше 37,9 миллиона рублей. Эти средства предназначались для реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения, расположенном в Арзамасе, — они были выделены в рамках договора подряда.

Часть похищенных денег фигурант потратил на покупку дорогого автомобиля.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество обвиняемого — его стоимость составляет около 9,95 миллиона рублей.

Материалы дела переданы в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за реставрацию ОКН.