Дело о хищении на реставрации ОКН в Арзамасе направлено в суд

По данным следствия, 44‑летний руководитель ООО, пользуясь служебным положением, в период с февраля по ноябрь 2024 года обманным путём присвоил свыше 37,9 миллиона рублей. Эти средства предназначались для реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения, расположенном в Арзамасе, — они были выделены в рамках договора подряда.