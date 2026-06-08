Дело о хищении на реставрации ОКН в Арзамасе направлено в суд

Расследование дела о мошенничестве при реставрации объекта культурного наследия завершено. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным следствия, 44‑летний руководитель ООО, пользуясь служебным положением, в период с февраля по ноябрь 2024 года обманным путём присвоил свыше 37,9 миллиона рублей. Эти средства предназначались для реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения, расположенном в Арзамасе, — они были выделены в рамках договора подряда.
Часть похищенных денег фигурант потратил на покупку дорогого автомобиля.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество обвиняемого — его стоимость составляет около 9,95 миллиона рублей.
Материалы дела переданы в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для дальнейшего рассмотрения.
Ранее Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за реставрацию ОКН.