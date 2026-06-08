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Выяснились детали пропажи 14-летнего школьника в Воронеже

Иван Масленников ушёл из дома 6 июня.

Источник: АиФ Воронеж

14-летний Иван Масленников, которого ищут в Воронеже, ушёл из дома в Центральном районе в субботу, 6 июня. Куда он направляется, подросток никому не сказал. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщила инфорг регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в понедельник, 8 июня.

За помощью к волонтёрам после исчезновения Ивана обратились его родственники. Известно, что в медицинской помощи подросток не нуждается. Ранее он не пропадал.

Приметы Ивана: худощавое телосложение, рост — 170 см, волосы каштанового цвета, серые глаза. Что было надето на подростке в день исчезновения — неизвестно. С собой у него был портфель фиолетового цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».