Выяснились детали пропажи 14-летнего школьника в Воронеже

14-летний Иван Масленников, которого ищут в Воронеже, ушёл из дома в Центральном районе в субботу, 6 июня. Куда он направляется, подросток никому не сказал. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщила инфорг регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в понедельник, 8 июня.